0553 313 94 23

ABD'ye ait İHA düşürüldü

Yemen'deki Husiler, Zemar kentinde, ABD'ye ait MQ9 tipi bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:26
ABD'ye ait İHA düşürüldü

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, ABD'ye ait MQ9 tipi İHA'nın Yemen'de üretilen ve yakın zamanda kamuoyuna tanıtılacak olan bir füzeyle düşürüldüğünü ifade etti.

Seri,Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine seslenerek, Yemen hava sahasının eskiden olduğu gibi ihlal edilemeyeceğini, bu adımı atmadan önce çok düşünmeleri gerektiğini belirtti.

"Düşman" uçaklarını etkisiz hale getirme kapasitelerinin arttığına işaret eden Seri, ilerleyen günlerde büyük sürprizlerin yaşanacağını açıkladı.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar Zemar kentindeki Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenledi.

Husiler ya da koalisyon güçlerinden saldırıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:26
  1. MQ9
  2. ABD
  3. Suudi Arabistan
  4. başkent Sana
  5. SABA haber ajansı
  6. Yemen
  7. Askeri Sözcü Yahya Seri
  8. İHA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En iyiler Bursa’da yarıştı
    1. En iyiler Bursa’da yarıştı
    2. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    3. TİKA'dan Kolombiya'da "Barışın Tesisi"..
    4. Tarihi yarımadanın atlı timi yaz..
    5. Çürüyen milli serveti inek küpeleriyle..
    6. Trump’tan sürpriz karar! Ertelemek..
    7. Diyarbakır'da gelin alma kavgası! 6..
    8. Down sendromlu çocuklar cimnastikle..
    9. İl Müdürlüğü’nden Eskişehir Yunus Emre..
    10. Karaman’da cinayet
    11. İBB’den yağış uyarısı
    12. Emekli hekim İnayet Dikim Korkut, 67..
    13. Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'a gidecek
    14. Faciadan ucuz kurtuldular
    15. Hanımlar artık mutfak giderleri çay..
    16. Türk Kızılay Kayseri Şubesi kurban..
    17. Milli Piyade Tüfeği’nde 40 bin..
    18. Göztepe, Yusuf Talum'la profesyonel..
    19. "Şans tanrıçası" için 1 milyon imza..
    20. Cammu Keşmir'de çatışma
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!