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Sosyal Medya Abdurrahman Uzun Eda Ece’yi madara etti! “Hadi sıkıyorsa cevap ver”
Sosyal Medya

Abdurrahman Uzun Eda Ece’yi madara etti! “Hadi sıkıyorsa cevap ver”

Yeniakit Publisher
2023-06-15 13:00:00 -

Fondaş FOX'ta yayınlanan rezil dizinin başrolündeki sözde oyuncu Eda Ece, katıldığı ödül töreninde depremzedeleri hedef alan 'oyuncu', akla ziyan açıklamalar yapmıştı. Türkiye’nin her yerinden Eda Ece isimli oyuncu bozuntusuna tepkiler gelirken, yazar Abdurrahman Uzun da Eda Ece’yi skandal ifadeleri nedeniyle yerin dibine soktu.

Youtube kanalında, açıklamalar yapan Abdurrahman Uzun, her fırsatta ülkemizi karalamaya çalışan sözde sanatçılara tepki gösterdi. Uzun, yaptığı skandal açıklamaların üstünü örtmek için Atatürk maskesi arkasına sığınan Eda Ece’ye açtı ağzını yumdu gözünü…

İdeolojik açıklamalar, sosyolojik açıklamalar yaparak gündem belirleme hastalığına nasıl yakalandınız diyen Abdurrahman Uzun, “Nişantaşı’nda cam fanusun içinde yaşıyorsunuz, tarımın ne olduğunu, hayvancılığın ne olduğunu hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz Yozgat’ın bir köyündeki bir teyze için siyasi demeç veriyorsunuz, kimsiniz lan siz!” ifadelerini kullandı. İşte açıklamaların devamı…

Sosyal medyada Eda Ece’ye seslenen yüzlerce kişi, “sıkıyorsa Abdurrahman Uzun’a cevap ver” yorumları yaptı.

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