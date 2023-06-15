Abdurrahman Uzun Eda Ece’yi madara etti! “Hadi sıkıyorsa cevap ver”

Youtube kanalında, açıklamalar yapan Abdurrahman Uzun, her fırsatta ülkemizi karalamaya çalışan sözde sanatçılara tepki gösterdi. Uzun, yaptığı skandal açıklamaların üstünü örtmek için Atatürk maskesi arkasına sığınan Eda Ece’ye açtı ağzını yumdu gözünü…

İdeolojik açıklamalar, sosyolojik açıklamalar yaparak gündem belirleme hastalığına nasıl yakalandınız diyen Abdurrahman Uzun, “Nişantaşı’nda cam fanusun içinde yaşıyorsunuz, tarımın ne olduğunu, hayvancılığın ne olduğunu hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz Yozgat’ın bir köyündeki bir teyze için siyasi demeç veriyorsunuz, kimsiniz lan siz!” ifadelerini kullandı. İşte açıklamaların devamı…

Sosyal medyada Eda Ece’ye seslenen yüzlerce kişi, “sıkıyorsa Abdurrahman Uzun’a cevap ver” yorumları yaptı.