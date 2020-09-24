Abdurrahman Dilipak’tan yeniakit.com.tr canlı yayınında, Türkiye’de medya özgürlüğüne ilişkin flaş açıklamalar…
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunuyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Türkiye’de Oda TV’ciler başta olmak üzere gazetecilere yönelik açılan soruşturmalar ve davalar devam ediyor. Medyanın duayen isimlerinden gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, gazetecilere yönelik açılan davalara ilişkin canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.
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Türkiye’de sadece sol ve muhalif gazetecilere mi davalar açılıyor?
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Medya, siyaset ilişkisi gazetecilik mesleğini nasıl etkiledi?
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Türkiye’de özgür ve bağımsız bir medyadan söz etmek mümkün mü?
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Basın özgürlüğünde Türkiye-Avrupa, Türkiye-Amerika karşılaştırması
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Gazeteciler bugün dahi neden FETÖ, Adnan Oktar gibi örgütlerin açtığı, şikayetçi olduğu davalardan neden yargılanıyorlar?
Mehmet Özmen soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında yanıtlıyor.
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