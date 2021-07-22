Abdurrahman Dilipak'tan Ruşen Çakır değerlendirmesi!

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Chrest Foundation'ın, aralarında Türkiye'den birçok kurumu fonladığı ortaya çıkarken listede başı 476 bin 720 dolar (4 milyonu aşkın) destekle Ruşen Çakır'ın kurup yönettiği Medyascope adlı haber portalı çekmişti.

'Fonlanan gazetenin bütün çalışanlarını da fonlamış oluyorsunuz'

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, yaşanan gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Dilipak, "Media patronunu fonlarsanız, fonlanan gazetenin bütün çalışanlarını da fonlamış olursunuz. Ülkeleri fonlarsanız bürokrasiyi, parti liderini fonlarsanız milletvekilleri ve teşkilatları, patronları fonlarsanız, çalışanlarını da kullanmış olursunuz." dedi.

Dilipak, şöyle devam etti:,

"Bu fonlama işi her yere çekilir. Devletler, devletlere sponsor oluyor, fonluyor, fonlayan fonlaya da, fon kaynaklı krediler yok mu! Günah keçisi arıyorsanız bilmem,ama Strafor da fonluyor,RanD'da, NATO da fonluyor,AB'de En büyük fon Demokrasi fonu!? Iraka da demokrasi getirdiler"

"Gezi'yi kim fonlamıştı! İstanbul sözleşmesi için sağlanan fonları kimler kullandı. Bu aşı fonundan başlayalım, ya da doğumkontrol fonundan. CIA'nın bir sürü arka bahçe kuruluşu var, onlar üzerinden fonlanmayan iktidar ve muhalefet kanadından fazla kimse yoktur."