Abdurrahman Dilipak’tan flaş süresiz nafaka ve İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında, süresiz nafaka, erken evlilik ve İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
“Tek yıl devrim mi, LGBT mi?” başlıklı yazısıyla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çeken gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında soruları yanıtlıyor.
Davalara ilişkin son gelişmeleri anlatıyor
‘AKP’nin Papatyaları’ yazısı nedeniyle AK Parti ve Halkın Kurtuluşu Partisi tarafından hakkında davalar açılan Abdurrahman Dilipak, davalara ilişkin son gelişmeleri canlı yayında anlatıyor.
Yeni yasama döneminde süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarının sorunları çözülecek mi?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yarın yeni yasama yılına başlıyor. Meclis’in gündemiyle vatandaşın gündemi yeni dönemde aynı olacak mı? Süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarının sorunları çözülecek mi? İstanbul Sözleşmesi iptal edilecek mi?
Mehmet Özmen soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında yanıtlıyor.