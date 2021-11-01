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Gündem Abdurrahman Dilipak: Dine herhangi bir siyasi müdahale kabul edilemez
Gündem

Abdurrahman Dilipak: Dine herhangi bir siyasi müdahale kabul edilemez

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Hutbe" üzerinden hedef alınmasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 23:59:00 - 2021-11-02 00:13:46

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Hutbe" üzerinden hedef alınmasını değerlendiren gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Osmanlı'da hutbelerde aynı zamanda halifenin adı da geçirilirdi. Siyasi bir liderin dini bir kurumda bu şekilde anılması, aslında laikliğe aykırı bir durum şeklinde yorumlanmalı." dedi.

Çelişkiler yumağı!

Laik çevrelerin çelişkili davrandığını belirten Abdurrahman Dilipak, "Hacı, Hoca, Şeyh demeyi bile yasaklıyorsunuz. Yasaklayan kişiye de camide dua edilmesi şartını getiriyorsunuz. Anıtkabir'de Fatih okutmuyorsunuz. Yani kendi içlerinde bir sürü çelişkiler var." diye konuştu.

'Dine siyasi müdahale kabul edilemez'

"Azgın birtakım kişiler Mustafa Kemal'i istismar ediyor." diyen Dilipak, "Bu tip tartışmalarla toplumu daha da geriyorlar. Sonuçta Mustafa Kemal siyasi bir kişidir. Herkes kendi siyasi liderine camide dua ettirmeye kalkarsa yarın aynı şeyi Kemal Kılıçdaroğlu ya da Doğu Perinçek için de isteyebilirler." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak, konuşmasının devamında şu mesajı verdi: "Dine herhangi bir siyasi müdahale kabul edilemez."

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