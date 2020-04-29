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Aktüel

Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılmasıyla ilgili yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

2020-04-29 14:03:12 -
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılmasıyla ilgili yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Albayrak'ın, kendisini bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıtarak arayan ve koronavirüs salgını nedeniyle yardım topladığını iddia eden kişi tarafından 40 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu üzerine çalışma başlattı.

Havale edilen paranın Abdulvahap B. tarafından bir bankanın Gebze şubesinden çekildiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi Darıca'da gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller neticesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Albayrak'ı telefonla arayarak dolandırdığı öne sürülen Fatih Y'yi de Bağcılar'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanırken, Fatih Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.


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