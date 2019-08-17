Abdurrahim Albayrak'dan Falcao sözleri: Yüzde 99 Galatasaray'da

Abdurrahim Albayrak karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Monaco İkinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Kendisiyle inanılmaz güzel resimlerimiz var, kendisiyle sarılmış resimlerimiz var. Monaco ile kardeş kulüp olduk." dedi.

Açıklamalarına devam eden Abdurrahim Albayrak "Başkanları da gelecek ve Mustafa Cengiz ile dostluk yemeği yiyeceğiz. Bundan sonra ilk olarak transferde Monaco ile görüşeceğiz. Monaco ile ilişkilerimiz çok iyi, herkes rahat olsun. Taraftarın içi %99 rahat olsun. Diagne'nin gitmemesi bu transferi engellemiyor." diyerek sarı-kırmızılı taraftarlara müjde verdi.