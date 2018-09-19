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Abdurrahim Albayrak özür dileyip müjde verdi!

Galatasaray Asbaşkanı Albayrak, Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:18
Abdurrahim Albayrak özür dileyip müjde verdi!

Maç ile ilgili görüşlerini aktaran Albayrak, "Çok iyi hazırlandık, söylemiştim sürprizlerimiz olacak diye, bir sürprizimiz de bu. Rakiplerimiz de berabere kaldı. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız, iyi bir avantaj" ifadelerini kullandı.

Forvet transferi yapamadıkları için özür dileyen yönetici, "Her zaman taraftar haklıdır. Taraftarlardan özür diliyorum. 1 değil, 2 transfer yapacağız dedik, o anda hesaplar öyleydi. Sonra evdeki hesap çarşıya uymadı. Alacağımız oyuncuda 25 milyon euro gibi bir ceza riski vardı, o riske giremezdik" dedi.

"SANTRAFOR TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

Devre arasında forvet takviyesi yapacaklarını kaydeden idareci, "İnşallah Ocak ayında, hocamızla bugün de konuştuk, bir santrafor transferi yapacağız" diye konuştu.

Taraftarların etkisini değerlendiren Albayrak, "Muhteşem taraftarımız vardı. Sesimiz yok dikkat ederseniz, devre arasında tribünleri dolaşıp, susmak yok 2. devre dedim, takımı da ateşlediler. 3 de olurdu, 5 de olurdu aslında" mesajını yolladı.

Albayrak ayrıca hedefin Şampiyonlar Ligi kupası olduğunu kaydederken, "Bizim hayallerimiz hep büyüktür, hocamızla çok büyük işler yapacağız inşallah. Sabah 9'da Galatasaray ile ilgili toplantılar yaptım, bu saate kadar geldik, yarın da Cumhurbaşkanımıza gideceğiz Ankara'ya Galatasaray için" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 08:18
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