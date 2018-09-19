Abdurrahim Albayrak özür diledi! '2 forvet alacağız dedik ama...'

Galatasaray'ın muhteşem galibiyetinin ardından konuşan Abdurrahim Albayrak, "Çok iyi hazırlandık, dün akşam sürprizlerimiz olacak demiştim. Sürprizlerin bir tanesi de bu" dedi.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Çok iyi hazırlandık, dün akşam sürprizlerimiz olacak demiştim. Sürprizlerin bir tanesi de bu. Allah'ıma şükürler olsun, evimizde muhteşem taraftarımızın önünde 3-0 kazanarak muhteşem başladık. Rakiplerimiz de berabere kaldı. İyi bir avantaj.

Muhabirin "Forvet transferinde eleştirildiniz ama bugün ŞL maçında 3 gol vardı" sorusuna Albayrak: "Taraftar her zaman haklıdır. Hepsinden özür diliyorum. 1 değil 2 transfer yapacağız dedik, o günkü şartlara kesinlikle öleydi. Sonra baktık ki alacağımız forvet €25M ceza getirebilirdi, o riske giremezdik, o transferi yapamazdık. Taraftardan tekrar özür dilerim. Aslında yanıltmadık ama yanıltmış gibi de olduk. Hepimizin beklentisi %100 transferdi ama olmadı, ocak ayında yapacağız" dedi.