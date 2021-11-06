Abdüllatif Şener yine zıvadan çıktı! "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı"
Dini siyasete alet eden CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imanlarını kıyasladı. İslam'da hiç kimsenin iman kıyasında bulunamayacağından habersiz olan Şener, vatandaşların tepkisini çekti.
Dini siyasete alet eden CHP Milletvekili Abdüllatif Şener TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda akıllara ziyan sözler sarf etti.
Adeta iman yarıştıran Şener, "Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle. O, Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır" sözlerini kaydetti.