  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın hasta yakını ile randevu diyaloğu: Yanında doktor var, ona sor!

Bazı uçakların bıraktığı izler neden farklı? Çarpıcı 'biyolojik saldırı' iddiası: Zehirleniyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şemle' şarkısına eşlik etti

ABD-Cumhuriyet işbirliği! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!

İP’li küfürbaz Lütfü’den bir skandal daha: Şehidi küçümseyen paylaşımı beğendi!

Türk Eczacılar birliği atıyor, onlar yayıyor! Yıllardır gerçekleşmeyen 'ilaç krizi' yalanı

Âdetli kadınla seks yaptılar, kanını seccadeyle temizlediler

Cumhuriyet'te lağım patladı! MİT mensubu gazeteciyi öğrenip çalıştırmaya devam etmişler

Macron'a o ülkeden ağır suçlama: Gerçek ile yanılsamayı ayırt edemiyor
Siyaset Abdüllatif Şener, yine saçmaladı! CHP özgürlükçü mü yani?
Siyaset

Abdüllatif Şener, yine saçmaladı! CHP özgürlükçü mü yani?

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yine kahkahalar attıracak bir açıklamaya imza attı. AK Parti’den ayrılarak “yasaklar” denilince akla gelen ilk parti olan CHP’ye geçen Şener, "Davası yasaklar olanın yanında duramazdım” diyerek milletin aklıyla adeta alay etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 12:37:00 - 2021-11-07 12:43:43
Abdüllatif Şener, yine saçmaladı! CHP özgürlükçü mü yani?

Son olarak “Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle. O, Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi" ifadelerini kullanarak komik duruma düşen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yine kahkahalar attıracak bir açıklamaya imza attı. AK Parti’den ayrılarak “yasaklar” denilince akla gelen ilk parti olan CHP’ye geçen Şener, "Davası yasaklar olanın yanında duramazdım” diyerek milletin aklıyla adeta alay etti. Şener’in “AK Parti hukukun üstünlüğüne vurgu yapıyordu, insan haklarına, çağdaş değerlere vurgu yapıyordu. Bu partinin ana hedefi; yasaklarla mücadele etmekti. Şimdi Cumhuriyet tarihi boyunca görülmediği kadar yasakların ayyuka çıktığı bir döneme girdik. Hâlâ diyorlar ki ‘Sen davayı bıraktın gittin.’ Nasıl bir mantık bu? Davası yasaklar olanın yanında duramam” açıklamasını başörtüsü yasağının en ateşli savunucularından Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye yapması ise işin tuzu biberi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu
Dünya

Nusret'in elinden altın kaplama et yedi, ülkede krize neden oldu

Vietnamlı Komunist Partili Bakan To Lam'ın, sosyete kasabı Nusret'in Londra'daki restoranında 19 bin TL'lik altın kaplamalı et yemesi ülkede..
Kahve düşkünleri dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskini arttırıyor
Sağlık

Kahve düşkünleri dikkat! Bu hastalığa yakalanma riskini arttırıyor

Yapılan yeni bir çalışma neticesinde, kahve düşkünlerinin böbrek hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ikazında bulunuldu. ..
Şehit abisine edilen küfüre tepkiler büyüyor! İYİ Parti'ye yeni isim önerisi
Gündem

Şehit abisine edilen küfüre tepkiler büyüyor! İYİ Parti'ye yeni isim önerisi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, şehit abisine edilen küfürün ardından İYİ Parti'ye yeni bir isim tavsiyesinde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay