Abdüllatif Şener, yine saçmaladı! CHP özgürlükçü mü yani?

Son olarak “Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle. O, Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi" ifadelerini kullanarak komik duruma düşen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yine kahkahalar attıracak bir açıklamaya imza attı. AK Parti’den ayrılarak “yasaklar” denilince akla gelen ilk parti olan CHP’ye geçen Şener, "Davası yasaklar olanın yanında duramazdım” diyerek milletin aklıyla adeta alay etti. Şener’in “AK Parti hukukun üstünlüğüne vurgu yapıyordu, insan haklarına, çağdaş değerlere vurgu yapıyordu. Bu partinin ana hedefi; yasaklarla mücadele etmekti. Şimdi Cumhuriyet tarihi boyunca görülmediği kadar yasakların ayyuka çıktığı bir döneme girdik. Hâlâ diyorlar ki ‘Sen davayı bıraktın gittin.’ Nasıl bir mantık bu? Davası yasaklar olanın yanında duramam” açıklamasını başörtüsü yasağının en ateşli savunucularından Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye yapması ise işin tuzu biberi oldu.