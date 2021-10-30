Abdüllatif Şener nankörlüğün dibine vurdu

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türk siyasi tarihinin en ilkesiz siyasetçisi olmak için adeta çaba sarf ediyor. Kariyeri boyunca bir partide istikrar sağlayamayan ve bir masadan diğerine oturan Şener, “İslam tarihinin en karanlık dönemi Erdoğan politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır” diye konuşarak büyük bir skandala imza attı.

Bir dönem başbakan yardımcılığı da yapan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, akılalmaz iftiralarda bulundu.

Kanal 42 TV’de Ali Ayata’nın sorularını yanıtlayan Şener, nankörlüğünü bir kez daha gösterdi.

Erdoğan’la yol yürürken bile ona düşmanlık besleyen Şener’in mide bulandıran açıklamaları şöyle:

“Sayın Erdoğan’ın uyguladığı orta doğu politikalarıyla nedeniyle hep kazanan açık söylüyorum İsrail’dir. Bir Ural tepelerini yutmuştur iki Kudüs’ü bölünmeksizin bir başkent olarak ilan etmiştir ve uluslararası tanıma başta ABD olmak üzere başlamıştır gittikçe yaygınlaşacağı da anlaşılıyor. Bağırmaya çağırmaya bakmayın olan bitene bakın. Sonra Gazze açıklarından Gazze’den gözle görülecek mesafeden doğal gaz çıkarıyor. Akdeniz’de biz Suriye ile kapışırken o gaz ve petrol yataklarının peşinde koşuyor. Yani bunlar az maliyetler değil ki sonra İslam dünyasının bu dönemde çektiği acıyı ne Moğol istilalarında çekmiştir İslam dünyası ne haçlı seferlerinde istilasında çekmiştir. En karanlık dönemi Erdoğan politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır. Milyonlarca insan ölmüş çocukların masumiyeti kalmamış evler barklar her taraf tarumar olmuş kadınlar köle pazarlarında satılmış Müslümanlar Müslümanların şerrinden kurtulmak için Hristiyan ülkelere sığınmak için akidenizde elverişsiz botlarla Avrupa’ya geçmek için uğraşırken akidenize gömülmüşler Akdeniz mezarları olmuştur. Ne büyük bir acıdır. Bu acıların kaynağı ne politikalar İslamidir diyebilir misin?