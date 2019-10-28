Abdüllatif Şener gibi partiyi kurduracaklar! Ahmet Davutoğlu'na anket gazı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na anketler aracılığıyla gaz verilmeye devam ediliyor. Davutoğlu’na yakın kaynak anketlerdeki oy oranlarının istedikleri yönde olduğunu öne sürdü.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Kasım ayında partisinin tabelasını asmaya hazırlanıyor. Davutoğlu’nun partisinin tüzük ve programının yazım aşaması tamamlanmak üzere. Kurucular kuruluna da son şeklinin verilmesinin ardından partinin ismi ve logosu belirlenecek.

Şener gibi gazlayıp parti kurduracaklar

Abdüllatif Şener'e gaz verip partiyi kurduran anket şirketlerinin yeni hedefinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan var. Davutoğlu’na yakın bir kaynak anketlerdeki oy oranlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bazı anket firmaları şunu söylüyor, her gün hocanın trendinin yükseldiğini, son dönemlerde hızlanarak devam ettiğini söylüyorlar. Bu düşüş orada yaşandıkça, kaçışlar yoğun bir şekilde en gidilecek yer, kendilerine yakın gördükleri parti, kurulacak partiyi, hocanın partisini görüyorlar. O nedenle hocanın partisi hızlı bir şekilde daha parti olmadığı halde Davutoğlu hızlı bir şekilde yukarı doğru oy oranı gidiyor” dedi.