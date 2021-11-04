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Siyaset Abdüllatif Şener 'Erdoğan davasını sattı' dedi! AK Partililer dersini verdi
Siyaset

Abdüllatif Şener 'Erdoğan davasını sattı' dedi! AK Partililer dersini verdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP'ye katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunan Abdüllatif Şener'e AK Partili isimler dersini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 14:50:00 -

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, CHP'ye katılan Abdüllatif Şener ile AK Partili vekiller arasında tartışma yaşandı. AK Partili isimler kendilerine "hırsızlar ordusuna döndünüz" diyen Şener'e cevabını verdi.

"Yol arkadaşına olan vefasızlığını konuş"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulundu. Kendisinin Erdoğan'dan önce siyasetçi olduğunu söyleyen Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da davasını sattığını iddia etti. Şener'in sözlerine AK Parti sıralarından kapak gibi cevap geldi. Şener'in sözünü kesen AK Partili isimler "Yol arkadaşına olan vefasızlığını konuş" dedi.

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