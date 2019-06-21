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Abdullah Öcalan'ın mektubu 2019

Abdullah Öcalan'ın mektubunda neler var? Bebek katili terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan gönderdiği mektup bir anda ülke gündemine oturdu. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu paylaşmasıyla birlikte teröristbaşının mektubunda neler yazdığı araştırılmakta. Abdullah Öcalan'ın mektubunda neler var? İşte bebek katili Abdullah Öcalan'ın İmralı’dan gönderdiği mektubu…

21 Haziran 2019 Cuma 11:17
Abdullah Öcalan'ın mektubu 2019

Bebek katili terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan gönderdiği mektup bir anda ülke gündemine oturdu. Ali Kemal Özcan, İmralı'da görüştüğü teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarına teslim ettiği mektubu paylaşmasıyla birlikte teröristbaşının mektubunda neler yazdığı araştırılmakta. Abdullah Öcalan'ın mektubunda neler var? İşte bebek katili Abdullah Öcalan'ın İmralı’dan gönderdiği mektubu…

Ali Kemal Özcan, Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 18 Haziran'da avukatlarına teslim ettiği, kamuoyundan gizlenen mektubu basın mensuplarıyla paylaştı. Mektupta, "Son ölüm oruçları ve açlık grevlerinin sona ermesi vesilesiyle kullanmak durumunda kaldığım şahsi inisiyatifim konusunda, olası gelişmeleri de dikkate alarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Çözüm sürecine ilişkin daha derinleştirilmiş ve netleşmiş bir tutumdan bahsettim. Mevcut gelişmelere de bu perspektiften baktım. Çözüm süreci sonrasına damgasını vuran ve Türkiye'nin geleneksel ikilemini aşmayan, dolayısıyla sürekli çatışmacı ve kutuplaştırıcı üslubun başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunları ağırlaştırdığı ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cumhur ve Millet ittifaklarının bu gerçekliğine karşılık HDP'de ifadesini bulan demokratik ittifak ve bağlantılı demokratik müzakere opsiyonu çözüm odaklı olmayı esas almıştır." ifadeleri yer aldı.

"Demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalı"

Mektup, şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal, gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum."

Öcalan'ın mektubuna Kandil ve HDP'den red

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına HDP kısa bir açıklamayla yanıt verirken, herkes bu mesaja Kandil'deki ele başlarının tavrının ne olacağını merak ediyordu. Öcalan'a cevap Karayılan">Murat Karayılan'dan geldi. Öcalan ile örgüt arasında derin bir çatlak olduğu anlaşılan açıklamada Karayılan Öcalan'ın sözlerinin tam tersini söyleyip, HDP'lilere Binali Yıldırım'a karşı oy kullanma çağrısı yaptı.

Karayılan'ın posteri önünde Öcalan'a rest çeken Karayılan "Bütün Kürt insanlarımızın ve demokrasiden yana olan bütün Türk, Kürt ve her topluluktan insanlarımızın bu gerçeklikleri düşünerek, ellerini vicdanlarına koyarak AKP-MHP’yi İstanbul’da bir kez daha yeneceklerine inanıyorum'' dedi. 

HDP'den de açıklama geldi

Öcalan'ın çağrısına ilk karşılık HDP'den gelmişti. HDP'den yapılan kısa açıklamada ''31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mektup cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yazdığı öne sürülen mektup soruldu. Erdoğan, “Bizim derdimiz o değil çünkü oralardan ne gelir ne gelmez az çok kestiriyoruz” dedikten sonra, şunları söyledi: ”Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabii HDP-PKK kanadında yaşanan bu savaş, tabii Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar mücadelesine doğru bir kayma gösteriyor. Hatta daha ileri dağ da bu mücadelenin içerisinde. Ben bunu biraz daha ileri taşıyorum, Avrupa’da. Öcalan, iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Bununla ilgili de çok sert açıklamaları var."

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:17
  1. İstanbul
  2. Abdullah Öcalan'ın mektubu 2019
  3. Abdullah Öcalan'ın imralı mektubu 2019
  4. Abdullah Öcalan'ın mektubunda neler var?

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