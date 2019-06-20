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Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran çağrısı!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 21:36
Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran çağrısı!

İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.

Teröristbaşı Öcalan "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 21:36
  1. İstanbul
  2. Abdullah Öcalan

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  • Mehmet arslanMehmet arslan8 dk önce
    Devletin ajansı terör örgütü basının mektubunu geciyor. Ne koltukmus be, yazık o daglarda savasan askerlerımıze, adam alenen mesaj veriyor

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