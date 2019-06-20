Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran çağrısı! Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" dedi.

İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı. Teröristbaşı Öcalan "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" açıklamasında bulundu.

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