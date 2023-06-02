Abdullah Gül'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, CHP İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'le ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

"Çeviköz’ün, Abdullah Gül’ün referansıyla basamakları 10'ar 10’ar çıktığı iddiası ne kadar doğru acaba?" diye soran Şendir, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Çeviköz’ün yıldızı parladı. Gül’ün Ermenistan’da milli maç seyretmesiyle başlayan açılım sürecini destekleyen raporu yazdı. Yedi ay sonra İngiltere’ye Büyükelçi olarak atandı.

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Majesteleri’nin Kasım 2010’da Chatham House’da Abdullah Gül’e verdiği ödülde, 2011’de İngiltere’ye düzenlenen üç günlük resmi ziyarette fotoğraflardaki en mutlu kişilerden biri olarak gördük onu.

2013’te Tatlıdil Forum’un Edinburgh’ta düzenlediği toplantının onur konuğu da yine Çeviköz’ün davetiyle Abdullah Gül olmuştu.

Ünal Çeviköz 2015 yılında CHP’den milletvekili aday adayı oldu ama listeye alınmadı.

Kılıçdaroğlu 2015’te milletvekili adayı dahi yapmadığı Çeviköz’ü üç yıl sonra dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı.

Soru şu: Adam değerliyse, 2015’te neden milletvekili adayı yapılmadı, adam değersizse 2018’de neden hem milletvekili hem de Genel Başkan Yardımcısı yapıldı?

2018 yılı önemli, hatırlayın, Abdullah Gül’ün, Çatı Cumhurbaşkanı Adayı olma arzusunu CHP ve Saadet’in kabul ettiği, İYİ Parti’nin karşı çıktığı dönem sözünü ettiğimiz. Çeviköz’ün, Abdullah Gül’ün referansıyla basamakları 10'ar 10’ar çıktığı iddiası ne kadar doğru acaba? (...)"