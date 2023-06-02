  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altına çifte enerji! Rekordan rekora koşuyor

TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek

Bahçeli 'Çok şey değişecek' sözüyle neyi kastetti? Ramazan Kurtoğlu canlı yayında şok detayı açıkladı

ABD ve Suudilerden Sudan için ilan edilen yeni yaptırım kararı: Resmen ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Cinsiyet değiştirme ameliyatını devlet mi karşılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hesap uzmanı için hesap zamanı

Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası

Mehmet Şimşek'ten milyarlarca dolarlık vaat! Erdoğan'a 'Bu olursa dolar yağar' diyerek açık açık söyledi

CHP'li Enver Aysever, İmamoğlu'nu bombardımana tuttu

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar
Medya Abdullah Gül'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak
Medya

Abdullah Gül'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-02 12:03:00 -
Abdullah Gül'le ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, CHP İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'le ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, CHP İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'le ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. 

"Çeviköz’ün, Abdullah Gül’ün referansıyla basamakları 10'ar 10’ar çıktığı iddiası ne kadar doğru acaba?" diye soran Şendir, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti: 

"(...) Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Çeviköz’ün yıldızı parladı. Gül’ün Ermenistan’da milli maç seyretmesiyle başlayan açılım sürecini destekleyen raporu yazdı. Yedi ay sonra İngiltere’ye Büyükelçi olarak atandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Majesteleri’nin Kasım 2010’da Chatham House’da Abdullah Gül’e verdiği ödülde, 2011’de İngiltere’ye düzenlenen üç günlük resmi ziyarette fotoğraflardaki en mutlu kişilerden biri olarak gördük onu.

2013’te Tatlıdil Forum’un Edinburgh’ta düzenlediği toplantının onur konuğu da yine Çeviköz’ün davetiyle Abdullah Gül olmuştu.

Ünal Çeviköz 2015 yılında CHP’den milletvekili aday adayı oldu ama listeye alınmadı.

Kılıçdaroğlu 2015’te milletvekili adayı dahi yapmadığı Çeviköz’ü üç yıl sonra dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı.

Soru şu: Adam değerliyse, 2015’te neden milletvekili adayı yapılmadı, adam değersizse 2018’de neden hem milletvekili hem de Genel Başkan Yardımcısı yapıldı?

2018 yılı önemli, hatırlayın, Abdullah Gül’ün, Çatı Cumhurbaşkanı Adayı olma arzusunu CHP ve Saadet’in kabul ettiği, İYİ Parti’nin karşı çıktığı dönem sözünü ettiğimiz. Çeviköz’ün, Abdullah Gül’ün referansıyla basamakları 10'ar 10’ar çıktığı iddiası ne kadar doğru acaba? (...)"

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23