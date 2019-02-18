Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 2014 ve 2015 YAŞ toplantılarına yönelik iddialarına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi.

2010 YAŞ süreciyle ilgili olarak dönemin eleştirilerini sıralayan İlker Başbuğ'a Abdullah Gül'den cevap geldi: "Cumhurbaşkanı YAŞ üyesi olmadığından bu sürece katılmaz."

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un "2014 ve 2015 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantılarında alınan kararlar neticesinde terfi ettirilen general/amirallerin yüzde 65’i, ordudan 15 Temmuz sonrası tasfiye edildi. Bu çok düşündürücüdür. 2010 YAŞ sürecinde yaşanılan olaylarda Başbakan Erdoğan’ın daha uzlaşıcı, Cumhurbaşkanı Gül’ün ise daha ısrarlı olduğunu gördüm." şeklinde sözlerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den cevap geldi.

"Cumhurbaşkanı bu sürece katılamaz"

YAŞ prosedürleri ile ilgili üç noktanın kamuoyunun bilgisine sunulmasının faydalı olduğunu söyleyen Gül, şunları söyledi: "Anılan tarihlerde Kuruluş Kanunu’na göre YAŞ toplantıları başbakanın başkanlığında toplanır ve TSK personelinin terfi işlemlerini tartışıp karara bağlar. Bu kapsamda general ve amiralliğe yükselecek albaylar ile bir üst rütbeye terfi ettirilecek generaller ve amiraller YAŞ toplantısında belirlenir ve bir üst rütbeye terfi ettirilirler.

"Cumhurbaşkanı YAŞ üyesi değil"

Cumhurbaşkanı YAŞ üyesi olmadığından bu sürece katılmaz. YAŞ toplantılarında kararlaştırılıp hazırlanan terfi listeleri toplantı sonrası cumhurbaşkanının imzasına sunulur. Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun teklifiyle ve cumhurbaşkanının imzasıyla gerçekleşen genelkurmay başkanı ataması ve müşterek kararnameyle yapılan kuvvet komutanlarının atamalarında ise cumhurbaşkanının görüş ve direktifleri esas alınır."