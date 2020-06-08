Abdullah Gül ve Ali Babacan arasında çatlak

Kurucu aklı Abdullah Gül olarak bilinen Ali Babacan liderliğindeki Deva Partisi kurucular kurulunda yer alan Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin ve eski AK Partili bir isim konusunda Abdullah Gül ve Ali Babacan arasında fikir ayrılığı yaşandığı öğrenildi.

DEVA Partisi kulislerinde, Kurucu Genel Başkan Ali Babacan’ın, partinin kurucu aklı olarak bilinen Abdullah Gül’ü arayarak Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin’i partide istemediği ve “Sadullahla olmuyor” ifadelerini kullandığı konuşuluyor. AVAZTÜRK’ün edindiği bilgilere göre; Babacan, Abdullah Gül ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sadullah Ergin’le birlikte AK Parti’de aktif siyaset yaptıktan sonra Abdullah Gül’ün referansıyla DEVA Partisi Kurucular Kurulunda yer alan bir ismi daha istemediğini söyledi.

Her iki ismin de Abdullah Gül’e yakın olması sebebiyle Gül’ü aradığı belirtilen Babacan’ın, yakın bir sürede bu iki isimle yolları ayıracağı DEVA Partisi kulislerinde artık yüksek sesle dile getiriliyor.