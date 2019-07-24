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Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı

Kayseri’de bulunan ve 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isminin verildiği Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı yayınladı. Mühendislik Fakültesi birimi görevlendirilmek üzere araştırma görevlisi, Rektörlük (Teknoloji Transfer Ofisi) biriminde görevlindirilmek üzere ise öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı

Kayseri’de bulunan ve 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün isminin verildiği Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı yayınladı. Mühendislik Fakültesi birimi görevlendirilmek üzere araştırma görevlisi, Rektörlük (Teknoloji Transfer Ofisi) biriminde görevlindirilmek üzere ise öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi.

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarih, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
  1. Kayseri
  2. Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı

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