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Gündem Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı
Gündem

Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı

2018 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapmak için çok uğraştığı eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:30:00 - 2021-11-30 14:33:17
Abdullah Gül, CHP'yi karıştırdı

 yeniakit.com.tr 

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi de yanlarına alıp Millet İttifakı'nı kuran İYİ Parti ve CHP, adayları ortada olmamasına rağmen sürekli "erken seçim" çığırtkanlığı yapıyor.

Ne HDP ne CHP ne de İYİ Parti liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığını cesaret edemediği bugünlerde; 2018 yılında olduğu gibi yine eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi gündemi meşgul ediyor. 

O dönem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapmak için çok uğraştığı Abdullah Gül'ün isminin ön plana çıkması CHP'yi karıştırdı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş bu duruma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İşte Yarkadaş'ın kullandığı o ifadeler:

AKP kurucusu Abdullah Gül’ü yeniden ısıtma sezonu başladı. Sesini bile hatırlamadığımız Gül’e yapılan ziyaretler de arttı. GÜL’ü aday yapmak isteyen kendi partisinde bunu gerçekleştirebilir. Ancak Gül, CHP’nin yanından bile geçemez. Çünkü; hiçbir CHP’li Abdullah Gül’e oy vermez.

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