Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, liderliğini üstleneceği yeni bir parti için sahaya inmeye hazırlandığı belirtilirken, eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle, yeni oluşum için ikna olduğu belirtiliyor. Söz konusu üçlü eğer yeni bir parti kuramazsa mevcut bazı partilerle işbirliği yapacakları iddia edildi.

Yeni parti oluşumuna ilişkin tartışmalara katılan bir başka isim ise Twitter hesabından yaptığı "iki farklı parti olacak" açıklamalarıyla dikkat çeken MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat oldu.

Oluşum içinde yer alan isimlerle temas halinde olduğunu belirten Kulat, BBC Türkçe'nin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

"İleride birleşecekler"

Kulat'a göre gerek Davutoğlu ve gerekse Gül'ün destek verdiği Ali Babacan liderliğindeki girişimler, şu anda "partileşebilecek" durumda.

Oluşum sahiplerinin başlangıçta bu iddiaları doğrulamadığına dikkat çeken Kulat, "Her iki tarafta da, parti girişimlerinin içinde yer alan isimlerle görüştüm, birden fazla kişiyle istişare ettim. Şu anda iki farklı oluşum var, ama ileride birleşecekler diye düşünüyorum" diyor.

Kulat'ın verdiği bilgiye göre asıl amaç yeni bir parti ismi altında örgütlenmek. Ancak yeni parti kuruluşuna engel olunması olasılığına karşı da, halen seçime girme yeterliliği olan iki parti ile de temasa geçilmesi planlanıyor.

Kulisler Saadet ve Demokrat Parti diyor

Kulat bu partilerin hangileri olduğu konusunda isim vermedi. Ancak kulislerde birinci seçenek olarak, genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Gül ekibini çeşitli kereler "davet ettiği" Saadet Partisi gösteriliyor. Diğer partinin ise, genel başkanıyla parlamentoda temsil edilen Demokrat Parti olabileceği ifade ediliyor.

Kulat, yeni oluşumlara iş dünyasından bir meslek örgütü ile bir düşünce kuruluşu içinden de destek verenler olduğunu belirtirken, isim vermekten kaçındı.