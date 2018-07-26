0553 313 94 23

Abdullah Eren: Almanya'da yabancı düşmanlığı geniş bir zemine taşınıyor

YTB Başkanı Eren, "Mesut Özil'in kararının akabinde, Alman medyasının aynı tavrı sürdürüp, olayı daha ileri boyutlara taşıma niyeti, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının Almanya'da geniş bir zemine oturtulmak istendiğinin bir işaretidir." dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:23
Abdullah Eren: Almanya'da yabancı düşmanlığı geniş bir zemine taşınıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya Milli Futbol Takımı'ndan uğradığı ırkçılık ve baskı yüzünden ayrılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e ilişkin gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Eren, Almanya'da yüzyılın davası olarak nitelendirilen Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasının karar duruşması sürecinde dahi Alman medyasının Almanya bürokrasisinin ve siyaset kurumunun olanlardan ders çıkarmadığını vurguladı.

YTB Başkanı Eren, "Mesut Özil üzerinden yeni ve tehlikeli bir ırkçı söylem damarının ortaya çıkmasında hiçbir sakınca görmemişlerdir." dedi.

Türkiye itidal beklerken ve hatta Alman toplumunun bir kısmı Mesut Özil'e sahip çıkarken sorumluluk makamlarında oturanların yangını körüklemeyi tercih ettiğini söyleyen Eren, "Başarılı ve model oluşturan bir figür olarak Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'ndaki varlığının sorgulanır hale gelmesi, çok kültürlülük ve kimliklere saygı konusunda Almanya'nın bir göçmen toplumundan beklenen seviyenin ne kadar altında kaldığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, Özil'e yapılanların Almanya'daki Türk ve Müslüman göçmen toplumların, özellikle de gençlerin toplumsal kabul görme konusundaki ümitsizliklerini pekiştirdiğini vurguladı.

Başarılı figürlerin kamuoyu önündeki görünürlükleri arttıkça maruz kaldığı ayrımcılık ve ırkçı tutumun da artmasının, göçmen toplulukların kabiliyet ve potansiyellerini ortaya koymalarını zorlaştırdığına dikkati çeken Eren, bu durumun göçmenlerin genel olarak Almanya'ya sağlayacağı katkının kaybına da yol açtığını söyledi.

Eren, şunları kaydetti:

"Mesut Özil'in ayrılma kararıyla ilgili yaptığı açıklamaların akabinde, Alman medyasının aynı tavrı sürdürüp, olayı daha ileri boyutlara taşıma niyeti, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının Almanya'da geniş ve fonksiyonel bir zemine oturtulmak istendiğinin de açık bir işaretidir. Avrupa ülkelerinde, bilhassa Almanya’da kullanılan sert, ayrıştırıcı ve yabancılaşmaya yol açan dil ve tutumların terk edilmesi, buna karşın, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, barışçıl ve birleştirici bir üslubun geliştirilmesi hiç olmadığı kadar gereklidir."

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:23
  1. Mesut Özil
  2. YTB
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu'na destek veren il başkanları hangileri?
    1. Kılıçdaroğlu'na destek veren il..
    2. Çipras hükümetinden yangın..
    3. Meteoroloji'den İstanbul için bir..
    4. Ehliyet yenileme evrakları 2018..
    5. Bedellilere özel şafak kartlı künye!
    6. Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs..
    7. Almanya'dan Mesut Özil itirafı
    8. F.Bahçe'ye bir yıldız daha! Yönetim..
    9. ABD'nin gönderdiği silahları..
    10. Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'deki..
    11. Günpınar Şelalesi nerede? Günpınar..
    12. Akrabasının kulağını kopardı! Nedenini..
    13. Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır..
    14. Beşiktaş dev transferi bitirdi!..
    15. Meteoroloji'den son dakika İstanbul..
    16. CHP'nin Meclis'e soktuğu HDP'li PKK'ya..
    17. Flaş karar! Trabzonspor ligden çekiliyor
    18. Avrupa'nın göbeğinde FETÖ okuluna..
    19. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 50..
    20. Kayısıyı suda kaynatıp içerseniz...
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi