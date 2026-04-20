Blade Batarya garantisi genişletildi! BYD’den kullanıcı güvenini artıran adım

Dünyanın lider yeni enerjili araç üreticisi BYD, müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir adım daha ileri taşıyarak, araçlarında kullanılan Blade Batarya için garanti kapsamını 8 yıl veya 250.000 kilometreyeyükseltti. Söz konusu iyileştirme, yalnızca yeni araçları değil, kapsam dahilinde bulunan BYD kullanıcılarını da kapsıyor. Blade Batarya teknolojisi, BYD'nin hem tam elektrikli hem de şarj edilebilirhibrit tüm yeni enerji araçlarının merkezinde yer alıyor. Blade Batarya garantisi, 6 yıl veya 150.000 kilometreliktemel araç garantisine ek olarak sağlanıyor. 12 yıl veya sınırsız kilometre paslanmazlık garantisi bulunurken, elektrikli güç aktarma sistemi içinse 8 yıl veya 150.000 kilometre garanti sunuluyor. Yeni düzenleme ile batarya garantisi kapsamındaki kilometre limiti 200.000 kilometreden 250.000 kilometreye çıkarılırken, garanti süresi 8 yıl olarak korunuyor. Bununla birlikte minimum yüzde 70 Batarya Sağlık Durumu (SOH) taahhüdü de devam ediyor. Yeni enerji araçlarına olan kullanıcı güvenini daha da pekiştirmeyi amaçlayan düzenleme, yalnızca yeni satın alınan BYD modelleri için değil, kapsam dahilinde bulunan, Türkiye’deki mevcut elektrikli veya şarj edilebilir hibrit BYD modelleri için de geçerli olacak. Tüm BYD kullanıcıları, kapsam dahilindeki araçlara ilişkin detaylı bilgi almak için BYD Türkiye resmî web sitesini ziyaret edebilirler.