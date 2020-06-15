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Abdullah Çiftçi'den dehşete düşüren sözler! 'Yeni bir virüs geliyor, onlardan bulaşacak'

Stratejist Abdullah Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında yeni bir virüsün yakın zamanda ortaya çıkacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:35:00 -

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı yöneten küresel çete tarafından koronavirüse benzer bir virüsün ortaya atılacağını açıkladı.

TGRT Haber'de Kozmik Oda programına katılan Abdullah Çiftçi, yeni bir vegan projesi üretildiğini ve insanların hayvanlara yabancılaşmasını için her yolun deneneceğini söyledi.

Çiftçi, "Hayvanlardan insanlara geçen bir virüs göreceğiz. Koronavirüs türevi bir virüsü yakın zamanda ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

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