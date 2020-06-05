Abdullah Çiftçi'den çarpıcı 'Yunanistan' değerlendirmesi: 'Türkiye'den korkuyoruz'
Stratejist Abdullah Çiftçi, Yunanistan'ın küstah 'Türkiye' açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Stratejist Abdullah Çiftçi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un küstah 'Türkiye' açıklamasıyla ilgili değerlendirme yaptı.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un 'Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız' şeklindeki küstan sözlerini değerlendiren Çiftçi, bunun Yunanistan'ın Türkiye'den korktuğu manasına geldiğini söyledi.
Çiftçi, Twitter'dan şunları kaydetti:
"Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, 'Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız' ifadelerini kullandı.
Anlamı: Türkiye Libya hamlesi ile Akdeniz ve Ege'deki oyunlarımızı bozdu. Türkiye'den korkuyoruz."