Abdullah Çiftçi: Yeni bir düzen tasarlıyorlar

Koronavirüs sonrası dünya düzeni hakkında açıklamalarda bulunan araştırmacı yazar ve siyaset bilimci Abdullah Çiftçi, insanlara yeni bir sosyalizmin dayatılacağını iddia etti.

Çiftçi'nin açıklamaları:

Tüm dünyada halkları sokaklarda göreceğiz. Açız yemek istiyoruz diyen twitter ve sokakta böyle bağıran insanlar göreceğiz. Çözüm olarak her kese maaş verilsin teklifi yapanlar, aslında bu sorunun sebebi mi?, Bunun bir ileri safasına geçilecek. Çalışanlar şirkete sahip olacak. Zihnine operasyon yersen sen sen olmaktan çıkarsın.

Bu tasarlanan yeni düzen batıda demokratik sosyalizm, doğuda modern sosyalizm olacak. Doğrudan demokrasi talepleri gelecek.

Biz aslında küreselci bir modelle karşı karşıyayız. Evrensel gelir yasasının arkasında bir konsey var.

Bu yüzyılda salgın vesilesiyle oluşan boşluğu doldurup, insanlara eylem yaptırım yeni bir düzen kurma isteği vardır.