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Abdullah Çiftçi tarih verdi! 'Üst akıl Türkiye'de de deneyecek'

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan olaylarla ilgili olarak Türk vatandaşlarına kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:04:00 - 2020-06-07 22:08:49
Abdullah Çiftçi tarih verdi! 'Üst akıl Türkiye'de de deneyecek'

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'de durdurulamayan protestolara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Beyaz TV'de 'Ne Var Ne Yok' programına katılan Abdullah Çiftçi, üst aklın Türkiye'de de harekete geçeceğini söyledi.

Çiftçi yaptığı açıklamada, "ABD'deki olayların Türkiye'de yaşanma ihtimali var. 'Olacak' demiyorum. Türkiye'de de böyle bir tezgah olabilir. Ama Türkiye tecrübeli böyle konularda. Biz neler yaşamadık ki? Her yolu deneyecekler. Çünkü ulus devletteki kamu düzeni yıkılmadan dijital dünya düzenine geçilemez. Çin geçti. Avrupa ve ABD'de büyük olaylar yaşanacak. Dediğim gibi Türkiye'de denenecek. Halkımız şerbetli artık, başaramazlar bence" dedi.

"Yılıbaşına doğru..."

Dünyada yılbaşına doğru büyük bir kaosun meydana geleceğini belirten Çiftçi, "Bir üst akıl Türkiye'nin üzerinde olacak. Şu an dediklerim pek anlamlı olmayabilir ama yılbaşına doğru geldiğimizde farklı bir sosyolojik durum ortaya çıkacak. Dikkatli olmak lazım" dedi.

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