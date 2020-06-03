Abdullah Çiftçi: ABD'deki olaylar Trump'ı indirme operasyonudur

Yazar ve siyaset uzmanı Abdullah Çiftçi, ABD'deki olayların amacının ABD Başkanı Donald Trump'ı devirmek olduğunu iddia etti.

Çiftçi yaptığı açıklamada, "Dünyanın gözü önünde bir polis bir siyahiyi boğarak öldürüyor. Ben buna cinayet diyorum. ABD'de koronavirüsten kaynaklı bir gerginlik var zaten. İşsiz kalanların büyük çoğunlu siyahi, ölenlerin de büyük bir kısmı siyahidir. Amerika'daki olaylar Başkan Trump'ı indirme operasyonudur. ANTIFA diye faşist bir örgüt var. Belli ki ABD'de ortalık karışacak. Kasım ayında bir seçim var. Trump'ın kiliseye yürümesi de arkasında kimler olduğunu gösteriyor." dedi.