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Abdullah Çevrim, Fethiye'de son yolculuğuna uğurlandı

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:36
Abdullah Çevrim, Fethiye'de son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA (AA) - Vefat eden Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Abdullah Çevrim, Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

Çevrim'in cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yeni Cami'ye getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fenerbahçe'de Çevrim ile top koşturan Ogün Altıparmak, Aydın Yelken, Çevrim'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından konuşma yapan Ogün Altıparmak, Abdullah Çevrim'in çok değerli bir insan olduğunu söyledi.

Herkesin Abdullah Çevrim'e hakkını helal etmek için geldiğini ifade eden Altıparmak, "Acı haberi duyunca ben de koşa koşa geldim. Ruhun şad olsun. Seninle iftihar ediyoruz. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun." dedi.

Törenin ardından 77 yaşında hayatını kaybeden Çevrim'in naaşı, Taşyaka Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çevrim'in ailesi, taziyeleri kabul etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:36
  1. Abdullah Çevrim
  2. Cenaze töreni
  3. Fenerbahçe
  4. Fethiye
  5. Muğla
  6. Muzaffer Şahiner

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