Abdullah Bayazıt kimdir? Abdullah Bayazıt hayatı, hangi görevlerde bulundu?
Abdullah Bayazıt kimdir? Abdullah Bayazıt görevden mi alındı? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevlerinden alındı. Peki Abdullah Bayazıt ne mezunu? Abdullah Bayazıt hangi görevlerde bulundu?
Abdullah Bayazıt kimdir? Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde matematik bölümü üzerine tamamlayan Abdullah Bayazıt, Hacettepe Üniversitesi'nde de Ekonomi bölümü okudu. Hazine ve Maliye Bakanlığı çerçevesinde Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yapan Abdullah Bayazıt, 2020/349 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü biriminde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna Abdullah Bayazıt atandı. Yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı imzalı atama kararı kapsamında da Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü pozisyonunda iken görevden alınan Abdullah Bayazıt'ın kişisel hayatı hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır.