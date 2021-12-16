Abdullah Bayazıt kimdir? Abdullah Bayazıt hayatı, hangi görevlerde bulundu?

Abdullah Bayazıt kimdir? Abdullah Bayazıt görevden mi alındı? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevlerinden alındı. Peki Abdullah Bayazıt ne mezunu? Abdullah Bayazıt hangi görevlerde bulundu?