Abdullah Avcı'yı kızdıran soru: Bunu neden sorduğunu çok iyi biliyorum

Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kızdıran soru: Kimyanız mı bozuldu?

Abdullah Avcı, kendisine yöneltilen ‘Puan kaybı yaşadınız. Takımdaki havayı sormak istiyorum. Soyunma odasındaki hava ne durumda, takımın kimyasında bir bozulma var mı’ sorusuna tepki göstererek şu cevabı verdi:

“Kimyası kelimesi çok doğru bir şey değil ama üzüntü diyebiliriz, enerjinin düştüğünü söyleyebiliriz. Biraz evvel kullandığın kelimeyi ne amaçla sorduğunu bilmiyorum. Başka bir amaçla bilmediğin şeylerle ilgili o kelimeyi bence yanlış kullanıyorsun. Kimya değil, üzgünlük ve enerji düşüklüğü olabilir.

Başka çıkan yalan haberler üzerinden soru sormazsan daha iyi olur. Yarından itibaren yeni bir gün başlıyor. Bu durumlardan da nasıl çıkabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. O kelimeyi de ne amaçla sorduğunu çok iyi biliyorum. Araştır, ona göre hareket et.”





