Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, birkaç oyuncuyu daha kadrolarına katmak istediklerini söyledi:

Abdullah Avcı, maçın ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı

"Beşiktaş'tan ayrılışımın 367. günü. Hayat içinde beraberlikler, ayrılıklar var. Tarihine, Şeref'ine Hakkı'na saygı duyuyorum, efsane başkanı Seba'sıyla tanıştım. Trabzonspor'da da aynı duyguları yaşıyorum"

"Kasketi çok seviyorum. Özel bir yer var, orada yaptırıyorum. Ahmet Suat Özyazıcı eşofman üstüne kasket takmış. Çok hoşuma gitti. Şehirde böyle bir şey başladı. Keyifli, güzel... Ülkemizin kültüründe var. Onun için güzel. Kazanınca hep güzel"

"Gençlerbirliği deplasmanı, ligin en yetenekli takımı Başakşehir ile kupa finali ve ligin en iyi en hücum takımı Beşiktaş'a karşı galibiyet. Beraber oynayıp kazanarak çıkmak önemliydi"

"1-2 oyuncuyla ilgili son dakika çalışmalarımız var transfer konusunda. Berat, Bakasetas ve Yunus, bunlar çok önemli oyuncular. Birkaç oyuncu isteğim daha var. Kadromuza katarsak, iyi bir takımı biraz daha yukarı çekmiş olacağız.."

"Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz"

Beşiktaş’tan ayrılması sonrasında çıkan tazminat haberleri hatırlatılan Avcı, “Bu işler hukuksal işler. Ben mesleki anlamda Başakşehir, milli takım, Beşiktaş ve Trabzonspor’da çalıştım. Çok fazla dolaşmadım. Ama hiçbir yere girerken ya da çıkarken para konuşmadım. Bunu en yakın zamanda da sorarsınız. Abdullah Avcı’yı parayla kimse tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Beşiktaş’ın tarihine, camiasına saygım var. Onlara da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.