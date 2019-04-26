Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu

Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonu açıklamalar yaptı.

"VAR'DA 2 GOLÜMÜZ SAYILMADI"

Maç sonu değerlendirmeler yapan Abdullah Avcı, "Bizim gibi bir takım bu kadar km yapıyorsa sorun vardır. Çünkü, biz topa sahip olan takımız. İlk yarı bitene kadar oyun organizasyonuna sadık kaldık. Pası şiddetlendirmemiz gerekiyordu. VAR'dan dolayı sayılmayan 2 golümüz var." dedi.

"SON 5 SENENİN EN KÖTÜSÜ"

Abdullah Avcı sözlerini "İkinci yarıda gördüğüm, son 5 senedeki en kötü oyun organizasyonu. Çok santraforlu oyun önemli değil. Önemli olan organizasyon. Duygularını karıştırırsan bu oluyor işte. Oyun, tamamen organizasyon oyunu." şeklinde konuştu.

"CEPLERİMİZ DOLUYDU, BİTİRDİK"

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Avcı, "Çok önemli kredilerimiz vardı. Ceplerimiz doluydu. Kredilerimizi bitirdik. Herkes 5'te 5 diyor, 6'da 6 diyor. 30 haftalık bu oyuna, bu değere sahip bu takım 4'te 4 yaparsa şampiyon oluyor. Zihinsel bir yıpranma olmuştur. Sadece bir rakip yok, Beşiktaş da devreye girdi. Az hata yapan kazanacaktır. 4'te 4 yaparsak avantaj bizim elimizde. 8 puan öndeydik, 6'ya düştü, 3'e düştü. Bizim 4, rakiplerin 5 maçı var." ifadelerini kullandı.