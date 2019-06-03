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Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, Quaresma'nın takımdan gönderilebileceğini Başkan Fikret Orman ve Serdal Adalı'ya söyledi. Tecrübeli antrenörü Serdal Adalı veto etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:05
Abdullah Avcı'dan flaş Quaresma kararı

Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Abdullah Avcı, takımla sözleşmesi biten; Tolga Zengin, Gökhan Töre, Adriano, Shinji Kagawa ve Mustafa Pektemek'le yola devam etmeme kararı almıştı. Deneyimli çalıştırıcı, ek olarak pas oyununa uygun bulmadığı Ricardo Quaresma'nın da gönderilebileceğini iletmişti.

Serdal Adalı veto etti

Bu görüşünü Başkan Fikret Orman ve İkinci Başkan Serdal Adalı'yla önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptıkları 3'lü zirvede anlatan Avcı'ya, Adalı'dan olumsuz yanıt geldiği öğrenildi. Tecrübeli yöneticinin, kulüple 1 yıllık daha kontratı bulunan Q7'nin sözleşmesi bitene kadar takımda tutulması yönünde görüş bildildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından tecrübeli hocanın, Ricardo Quaresma'yla yeni sezon hazırlıkları öncesinde bir görüşme yapıp kararını ona göre vermeyi planladığı konuşuluyor.

Quaresma kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istiyor

Ricardo Quaresma, geleceğiyle ilgili olarak geçtiğimiz gün Azerbaycan'daki bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Portekizli futbolcu, "Beşiktaş ile bir sözleşmem var ve kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız ismin takımdan gönderilmesi halinde ülkesi Portekiz'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:05
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Abdullah Avcı
  4. Azerbaycan
  5. Portekiz
  6. Tolga Zengin
  7. Quaresma
  8. Fikret Orman
  9. Mustafa Pektemek

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