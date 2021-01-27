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Spor Abdullah Avcı'dan bir ilk!
Spor

Abdullah Avcı'dan bir ilk!

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 23:57:00 -
Abdullah Avcı'dan bir ilk!

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı 2-1 kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüplerdeki teknik adamlık kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Abdullah Avcı, iki kez oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalini ise penaltılar sonucu Beşiktaş ve Konyaspor'a karşı kaybetmişti.

 

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