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Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması: Milli takım hocası da onu soruyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımının son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 02:59
Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması: Milli takım hocası da onu soruyor

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Edin Visca için Fenerbahçe'den bir teklif almadıklarını belirten Avcı, "Fenerbahçe'den Edin Visca için gelen bir teklif yok, daha önceki yıllarda olmuştu. Şu anda olacağını da sanmıyorum. Bizim altyapıdan yetişmiş gibi düşündüğümüz bir oyuncu. Teklif gelirse, otururuz, değerlendiririz tabii ki" ifadelerini kullandı.

"Arda'ya ihtiyacımız var''

2. yarıda daha farklı bir Arda Turan beklediklerini de kaydeden teknik adam, "Herkes tatildeyken, ben de tatildeyken, Arda Turan hocalarımızla inanılmaz özverili çalışıyor. 2. yarı itibariyle çok farklı bir şekilde oyuna dönecek bir Arda'ya ihtiyacımız var. Milli takım hocası da onu soruyor" dedi.

Abdullah Avcı ayrıca, bu sezon şampiyon olma yolunda iddialarının büyük olduğunu söyledi.

(Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 02:59
  1. Abdullah Avcı
  2. Arda Turan
  3. Mircea Lucescu
  4. Medipol Başakşehir
  5. Edin Visca

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