Abdullah Avcı onayladı! Beşiktaş'tan Ömer Toprak hamlesi

Yönetim; kaleci (yedek), stoper, sağ bek, sol bek, sol açık, santrfor ve 10 numara pozisyonu için takviye isteyen Avcı'nın listesi ile kendi listesindeki isimler arasından ekonomik olarak en uygunları transfer edecek.

Ömer Toprak hamlesi!



Transferde öncelikli mevki stoper... Ömer Toprak ismi hem yönetim hem de Abdullah Avcı'nın onayından geçti. Alman ekibi Borussia Dortmund'da şans bulamayan 29 yaşındaki oyuncu da gelmeye hazır.



Transfer edilmesi halinde sağda Ömer Toprak, solda Vida görev yapacak. Mirin yedek kulübesine çekilip, Roco ile de yollar ayrılacak.



Siyah-beyazlılar, 1 yıllık satış opsiyonuyla kiralık transferi için Dortmund kulübüyle görüşmeleri daha önce bu takımda forma giyen Türk oyuncu Nuri Şahin üzerinden yapmayı planlıyor.