Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı

CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Kandil'de çok adam olmadığını biliyorum fakat terör örgütü PKK'nın varlığı ile sembolleşmiş bir alan, bir taraftan da İran ile teması sağlıyor. Kandil üzerinden İran ile teması önemsediğimi söylemeliyim. İran için PKK yok edilmesi gereken bir örgüt değil, kendi temel denklemleri içinde kullanılması gereken bir örgüt. Bizim İran'ı bu konuda zorlamamız gerekiyor. İran içinde terörist PKK varlıkları var. Bu varlık Ermenistan'daki varlığını destekliyor. İran'ın bugün için takındığı tutum bizi yanıltmasın. İran şimdilik oraları istismar etmiyor. Terör koridorunu engelledik ancak aşağıdan tekrar kurdular. Bunu kesin olarak yapacaksak Sincar ile bağlantılarını koparmamız gerekiyor." dedi.