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Gündem Abdullah Ağar'dan Rusya-Ukrayna savaşına dair Montrö uyarısı: Türkiye'ye bunu yapabilirler
Gündem

Abdullah Ağar'dan Rusya-Ukrayna savaşına dair Montrö uyarısı: Türkiye'ye bunu yapabilirler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 17:47:00 - 2022-02-24 18:24:05
Abdullah Ağar'dan Rusya-Ukrayna savaşına dair Montrö uyarısı: Türkiye'ye bunu yapabilirler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Ukrayna Rusya savaşında Türkiye'nin çok dikkatli olması gerektiğini ifade ederek "Birileri Montrö'nün esnek maddelerini kullanarak bizi savaşın tam göbeğine çekmek isteyebilirler." dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar HaberTürk canlı yayınında Ukrayna Rusya savaşı ve bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin konumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ağar'ın açıklamaları şu şekilde;

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni en hakkaniyetli bir şekilde uygulamak bizim için çok hassas. Birileri Montrö'nün esnek maddelerini kullanarak bizi savaşın tam göbeğine çekmek isteyebilirler. Buna çok dikkat edilmesi gerekir. Diğer taraftan Karadeniz'e gemi sokmak üzerinden üretilecek inisiyatifleri, eğer niyet ve maksatları inisiyatif üretmekse çok daha farklı harp silah ve gereçleriyle devreye koyabilirler. İllaki gemi olmasına gerek yok.

Ne yazık ki onlar için bu kadar hayati rol üstlenirken...

Onlar açısından bakıldığında bir tampon ülke, istikrarsızlıkla Avrupa'nın istikrarı, fakirlikle Avrupa'nın zenginliği arasında Avrupa'yı koruyan bir ülke. Bize bu rolü biçti müttefiklerimiz. Ne yazık ki bunun karşılığını bize vermediler. Ne yazık ki onlar için bu kadar hayati rol üstlenirken bize karşı terör örgütlerini destekleme cüretini gösterdiler.

Kendimizi ateşe almamalıyız

Buradan hareketle biz birileri istedi diye kendileri savaştan kaçarken kendimizi ateşe atmamalıyız.

Bizi harcamak isteyebilirler

Gerçekten Rusya ile askeri/stratejik anlamda mücadele etmeleri gerekiyorsa ellerinde çok kuvvetli silah ve argumanları ellerinde mevcut. Aynı PKK/YPG terör örgütünde olduğu gibi bizi harcamak istiyorlarsa, uçuşan kurşunlara karşı kafamızı uzattırmak için bir oldu bittinin içine çekmeye çalışabilirler.

Mahallede iki kişi kavga ediyor. Bir bakmışsınız ikisi de bize dönüveriyor.

Montrö maddeleri ne diyor?

Savaş zamanlarında Türkiye'ye askeri gemi geçişi uygulamalarında kısıtlama hakkı tanınıyor. Buna göre Türkiye savaşta değilse, askeri gemiler barış dönemindeki şartlarla boğazları geçebiliyor.

Türkiye savaştaysa ya da savaş tehdidi hissediyorsa savaş gemisi ve askeri yardım gemilerinin geçişini engelleme hakkına da sahip.

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Yorumlar

Türkiyem

Tamda ben bunu demişdim Ukrayna Rusya savaşinda batı bizi kullanmak isder uyanik olalim biz bu savaşa daraf siz olalim birde savaşa dahil olsak bile ne belli Ukrayna Rusya bir olup bize düşman olmuşlar her şey olur dede ağacda buşt Amerika firsat kolluyor uyanik ol Türkiyem kayrimuslimlerin kavkasına karişma durduk yerde bize elişen olursa bu vatan için savaşmak şeref ölüm şahatettir ölürüm Türkiyem için
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T.C.VATANDAŞI

Abdullah Agar ı da ATIN AMİRALLERİN YANINA.O da Montro sözleşmesinin önemini, hassasiyet le uygulanmasını istiyor.
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