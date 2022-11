Abdullah Ağar'dan operasyon yorumu: Her yerin vurulduğunu görüyoruz

Habertürk TV canlı yayınına bağlanan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, harekatı değerlendirdi. Ağar, "Şu ana kadar takip ettiğim harekatlar içerisinde en kapsamlısı olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

Ağar'ın açıklamaları şöyle:

Ağar: En kapsamlı harekat

Takip ettiğim harekatlar içerisinde en kapsamlı harekat olarak değerlendiriyorum. Konuştuğumuz her yerin vurulduğunu görüyoruz. Benim şu ana kadar tespit edebildiğim 15 civarında alan var. Irak'ta Kandil, Süleymaniye, Erbil, Dobruk, Musul tarafları var. Şehirlerin içerisinde de çok özel yerlerin vurulduğunu görüyoruz. Suriye'de sınıra yaslı alanlarda hemen her yerin vurulduğunu görüyoruz. Şeybada, Tel Rifat, Maranez, Malikiye, AynelArab vuruluyor. Şimdiye kadar bu kadar kapsamlı hava harekâtı görmedim. Daha önce de yapılmıştı ama bu kadar yoğun değildi. Çok ciddi ve geniş kapsamlı çalışıldığı gözüküyor. Bizim harekat alanlarının dışında PKK'nın yuvalandığı, mevzilendiği hemen her yeri vurulduğunu görüyoruz. Sahadan almış olduğumuz bilgilerle konuşuyorum. Pek çok kaynaktan geldi bu haberler. Bakıldığında Suriye ve Irak'ta şu ana kadar bu kadar kapsamlı harekat eş zamanlı yapılmamıştı. Bu kadar yoğun hava harekatı, bu kadar çoklu alana terörle mücadele tarihimizde bence ilk defa yapıldı.