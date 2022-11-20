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Gündem Abdullah Ağar'dan operasyon yorumu: Her yerin vurulduğunu görüyoruz
Gündem

Abdullah Ağar'dan operasyon yorumu: Her yerin vurulduğunu görüyoruz

Türkiye'ye ait çok sayıda savaş uçağı, terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de yer alan inlerine operasyon düzenledi. Harekatı değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, hemen hemen her yerin vurulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 03:50:00 -

Habertürk TV canlı yayınına bağlanan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, harekatı değerlendirdi. Ağar, "Şu ana kadar takip ettiğim harekatlar içerisinde en kapsamlısı olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

Ağar'ın açıklamaları şöyle:

Ağar: En kapsamlı harekat

Takip ettiğim harekatlar içerisinde en kapsamlı harekat olarak değerlendiriyorum. Konuştuğumuz her yerin vurulduğunu görüyoruz. Benim şu ana kadar tespit edebildiğim 15 civarında alan var. Irak'ta Kandil, Süleymaniye, Erbil, Dobruk, Musul tarafları var. Şehirlerin içerisinde de çok özel yerlerin vurulduğunu görüyoruz. Suriye'de sınıra yaslı alanlarda hemen her yerin vurulduğunu görüyoruz. Şeybada, Tel Rifat, Maranez, Malikiye, AynelArab vuruluyor. Şimdiye kadar bu kadar kapsamlı hava harekâtı görmedim. Daha önce de yapılmıştı ama bu kadar yoğun değildi. Çok ciddi ve geniş kapsamlı çalışıldığı gözüküyor. Bizim harekat alanlarının dışında PKK'nın yuvalandığı, mevzilendiği hemen her yeri vurulduğunu görüyoruz. Sahadan almış olduğumuz bilgilerle konuşuyorum. Pek çok kaynaktan geldi bu haberler. Bakıldığında Suriye ve Irak'ta şu ana kadar bu kadar kapsamlı harekat eş zamanlı yapılmamıştı. Bu kadar yoğun hava harekatı, bu kadar çoklu alana terörle mücadele tarihimizde bence ilk defa yapıldı.

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