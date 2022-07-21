Abdullah Ağar’dan kritik uyarı: Çok büyük bir tuzak var

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, HaberTürk'te katıldığı canlı yayın programında terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde gerçekleştirdiği katliam sonrası Türkiye'yi suçlayan algı operasyonlarının bir tuzak olduğunu ifade ederek "Biz Müslümanız. Biz mezhep çatışmasının bir parçası değiliz, olursak bilin ki bu tuzağa düşmüşüzdür. Bu tuzağa düşenler şu ana kadar çıkamadı." dedi.

Zaho'da terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Saldırıda sivil halk zarar gördü. PKK destekçileri ve İran destekli gruplar saldırıyı Türkiye'nin yaptığını söyleyerek halkı Türkiye'ye karşı kışkırttı.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Türkiye'ye kurulmak istenen tuzağa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

Bizim Irak'taki bayrağımızı kimse indiremez. Bizim bayrağımız Bağdat Büyükelçiliğinin gönderinde Hz. Peygamber duruşuyla, Hz. Ali duruşuyla, Haz. Hüseyin duruşuyla bir Zülfikar gibi aslanlar gibi kıyamete kadar dalgalanacak. Burada birilerinin Türkiye'yi mezhebi bir fitnenin içine sokmaya çalıştıkları aşikar. Türkiye sorunun bir parçası yapılmaya çalışıyor. Ne kadar birileri bunu tahrik ederse etsin ne kadar bu tuzağa sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar biz bu oyunun Suriye'ye ve Irak'a neye mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Milyonlarca insan bir hiç uğruna hayatlarını kaybettiler.

Biz Hakk'ın ve hakikatin yanındayız. Biz Müslümanız. Biz mezhep çatışmasının bir parçası değiliz, olursak bilin ki bu tuzağa düşmüşüzdür. Bu tuzağa düşenler şu ana kadar çıkamadı. Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde gerçekleşen saldırıdan benim çıkardığım en büyük ders bu.

PKK aklıyla hareket eden Irak hükümetini de eleştiren Ağar "Nasıl organize ettiniz bir anda. Siz PKK/YPG'nin ekmeğine neden yağ sürüyorsunuz? PKK/YPG ile neden iş birliğini geliştiriyorsunuz. Aklınız nerde sizin? Burada büyük bir akıl tutulması, büyük bir dogma var." dedi.