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Gündem

Abdullah Ağar'dan dikkat çeken Lübnan çıkışı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Lübnan'da meydana gelen büyük patlamayla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 21:41:00 -
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken Lübnan çıkışı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamayla ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "Beyrut Limanı'nda gerçekleşen patlamaya ihmal, füze veya bomba neden olmuş olabilir." şeklindeki ifadelerini paylaşan Ağar, "Zordur bazı şeyleri söylemek! Hem ki, hem vuran hem de vurduran suçlu olunca." değerlendirmesinde bulundu.

Ağar'ın ilgili tweeti şu şekilde:

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