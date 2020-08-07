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Gündem

Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Türkiye'ye bıraktığı sözde alanı paylaştı: Aç sırtlan dahi...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Türkiye'ye bıraktığı sözde alanı sosyal medya hesabından yayınlayarak "Aç sırtlan dahi bu taksimi yapmaz, yapamaz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:49:00 -
Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Türkiye'ye bıraktığı sözde alanı paylaştı: Aç sırtlan dahi...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Türkiye'ye bıraktığı sözde alanı sosyal medya hesabından yayınladı.

"Yunanistan: İşine geldiği zaman (Mısır ile) “ADALAR” üzerinden anlaşma. İşine geldiği zaman (Adriyatik’te İtalya ile) “ANAKARA” üzerinden anlaşma. Üstüne bir de ALDATMA! YOK ÖYLE DAVA!" ifadelerini kullanan Ağar, "Bize bıraktıkları alana bakın. Aç sırtlan dahi bu taksimi yapmaz. YAPAMAZ!" dedi.

İşte o sözde alan:

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Yorumlar

Saim

kaşıntıları var adalarla beraber atinaya bayrağı dikince görürler
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bamsı beyrek

ondan sonrada lozanı öve öve bitiremiyorlar bunlar işte hep sağir ismetin yediği nanelerin diplamasiden yoksunluğun yada chp zihniyetinin ürünleri şimdi lozanda 12 adalar yunana hediye edilmeseydi burnumuzun dibindeki adasına kıta sahanlığim var bshanesiyle böyle zırvslayamazlar lozan yırtılıp 12 ada tekrar bizim olmalı yoksa ege ve akdenizde taka dahi yüzdüremeyeceğiz
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