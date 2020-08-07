Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Türkiye'ye bıraktığı sözde alanı paylaştı: Aç sırtlan dahi...
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Türkiye'ye bıraktığı sözde alanı sosyal medya hesabından yayınlayarak "Aç sırtlan dahi bu taksimi yapmaz, yapamaz" ifadelerini kullandı.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Türkiye'ye bıraktığı sözde alanı sosyal medya hesabından yayınladı.
"Yunanistan: İşine geldiği zaman (Mısır ile) “ADALAR” üzerinden anlaşma. İşine geldiği zaman (Adriyatik’te İtalya ile) “ANAKARA” üzerinden anlaşma. Üstüne bir de ALDATMA! YOK ÖYLE DAVA!" ifadelerini kullanan Ağar, "Bize bıraktıkları alana bakın. Aç sırtlan dahi bu taksimi yapmaz. YAPAMAZ!" dedi.
İşte o sözde alan: