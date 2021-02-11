Abdullah Ağar: PKK hiç böyle baskın yememişti

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sınır içinde Eren operasyonları ile nefes aldırılmayan teröristler, son darbeyi Pençe Kartal-2 Harekatı ile Gara'da yedi. Terör örgütünün erişilmez, ulaşılmaz olarak gördüğü, kurtarılmış bölge olarak ilan ettiği Irak'ın içindeki Gara dağına hava hücum harekatı ile özel kuvvetler girdi.

Çatışmalarda çok sayıda PKK unsuru ve mühimmatı yok edildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar operasyon ile ilgili bilinmeyen detayları anlattı. Ağar, PKK'ya yapılan harekatın bugüne kadar görülmemiş özellikler taşıdığını bildirdi.

"PKK'nın en güvende en dokunulmaz hissettiği yerdir Gara"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gara, PKK'nın kendini en güvende, en dokunulmaz hissettiği alandır. Türkiye'den bağımsız bir alanda gerçekleşen bir harekat söz konusu. Bir baskın harekatı, sofistike silahlar ve işlemlerin kullanıldığı müşterek bir harekat." dedi.

"PKK hiç böyle bir baskın yememişti"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, Gara'daki harekatın görülmemiş bir baskın olduğunu ifade etti ve "PKK hiç böyle bir baskın yememişti. Özelliği şudur; baskını Türk tarafından bekliyorlardı. Ama harekat Irak tarafından yapıldı" şeklinde konuştu.

"Mesaj şu: İstediğim yerde ve zamanda Kandil'e harekat yaparım"

Ağar, "Kendilerini orada çok güvende hissediyorlardı" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu harekatın anlamı şu; böyle bir harekatın altına imza atan TSK, istediği yerde, istediği zamanda Kandil'e harekat yapabileceğini ispatlamış oldu. Bu anlamda çok önemli."

"Karadan girmediler uçarbirlik harekatı yaptılar"

Ağar, PKK'ya karşı uçarbirlik denilen harekatın devreye sokulduğunu, özel kuvvetlerin hava hücumu ile bölgeye girdiğini ifade etti. Ağar, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede harekatı şöyle özetledi:

"Karadan girmediler. Uçarbirlik harekatı yapıldı. Hava hücum harekatı ile operasyon gerçekleşti. Etki odaklı harekat, yüksek değerlikli terör hedeflerine karşı ilerleyen bir harekat var. Harekat özel kuvvetlerin katılımıyla gerçekleşiyor. Müşterek ve sofistike bir harekat."

"Irak ordusunun bugüne kadar giremediği bir yer"

Ağar, Gara'nın stratejik açıdan örgüt için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Ağar, psikolojik açıdan da örgüte darbe vurulduğunu ifade etti. Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gara PKK'nın en güvende, dokunulamaz, girilemez, ulaşılamaz hissettiği yerdir. Burada tahminim 500 kadar terörist var. Gara Irak ordusunun bugüne kadar giremediği bir yer. PKK'nın kurtarılmış dediği bir yer burası. En zor, en hırçın coğrafyada PKK'ya büyük bir baskın yapıldı."

Ağar, harekatın yapıldığı coğrafyanın zorluğu kadar, Türkiye ile bağlantısı olmamasının önemine de vurgu yaptı. Ağar, konuya ilişkin son olarak şunları söyledi:

"Sınırdan çok uzak. Bize komşu olan dağ bloğunun içinde değil. Bir çöküntü var ondan sonra başlıyor. Çukurca'dan kuş uçumu 40 kilometre mesafede bir uzaklıktan bahsediyoruz."