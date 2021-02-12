Abdullah Ağar kritik detayı ilk kez paylaştı! 'Gara o ülkenin kilit taşı'

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki PKK yapılanmalarına karşı hamlelerini sürdürüyor. Son olarak Gara Operasyonunu başlatan TSK, bölgeyi teröristlere dar ediyor. PKK'nın sözde devlet olarak gördüğü yerlerden biri olan Gara, bu zamana kadar terörist yapılanmanın en güvenli yerlerinden biri olarak görülürken, Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yürütülen operasyona ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.

Haber7'nin haberine göre, Türkiye son dönemde teröre, teröriste karşı sıfır tolerans ilkesiyle ciddi operasyonlar gerçekleştiriyor. Özellikle yurt içinde PKK yapılanmalarını çökerten güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin izlerini kovalayarak noktasal hassasiyette operasyonlarına devam ediyor.

PKK'nın Kandil'den sonraki en önemli merkezlerinden biri olan Sincar için son hazırlıklarını yapan Mehmetçik, Gara'ya operasyon düzenledi. Terörist yapılanmanın en önemli merkezlerinden biri olan ve sözde devletin en stratejik kentlerinden biri olan Gara için titizlikle yürütülen bir operasyona imza atan TSK, PKK'ya sahayı dar ediyor. devam etmekte olan operasyona ilişkin Haber7.com'a değerlendirmelerde bulunan Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, operasyonun şifrelerini verdi.

ABD'nin kirli oyunu

Gara'ya gerçekleştirilen operasyonun oldukça önemli bir hamle olduğunu belirten Güvenlik Uzmanı Abullah Ağar, bölgedeki PKK yapılanmalarının yalnızca terörist organizasyonu olmadığını, ABD'nin siyasal, ekonomik ve idari planlarının kilit taşlarından biri olduğuna değindi. Özellikle sosyolojik açıdan bölgedeki Kürt halkları ile PKK'yı birbirine entegre etmeye çalışıldığına dikkat çeken Ağar, sahada Türk düşmanlığının tohumlarının ekilmeye çalışıldığını belirtti:

"Amerika Birleşik Devletleri bölgede siyasi, ekonomik ve idari açıdan Kürt entegrasyonunu sağlamaya çalışıyor. Bunu başarabilirse bu orada kalmayacak. Irak'a da sıçrayacak, Türkiye'ye de sıçrayacak. Burada PKK'nın türevleri olan ENKS ve PYNK'yı birbirlerine entegre etmeye çalışıyorlar. Buna dair bir projesi var. Buradaki bir diğer mesele de ABD PKK'yı Kürt olarak tanımlıyor . YPG ve PYD'yi böyle tanımlamak çok büyük bir kurnazlığa karşılık geliyor. Terörü meşrulaştırmak ve halkları düşmanlaştırmak anlamına geliyor. Bu durum Türkiye ile halkaları karşı karşıya getirerek, sosyolojik bir kırılma oluşturmanın peşinde olduğu anlamına geliyor."

Türkiye senaryo değiştirdi

Uygulamaya çalışılan bu oyunu Türkiye'nin girişiminin bozduğunu belirten Ağar, özellikle sahadaki faaliyet alanını Sincar öncesinde artıran Türkiye'nin, bu kirli oyuna karşı kendi senaryosunu yürürlüğe soktuğunu ve hamlesini yaptığını ifade etti:

"Gara konusunda değinmek gerekirse Türkiye, bu oyunu görüyor ve karşılık olarak adımlarını atıyor. Bir şekilde hem bölgesel hem de yerel iş birliklerini geliştiriyor. Hem de kendi başının çaresine bakmak için arayışta olan Türkiye, buna dair etkilerini uygun koşullarda ortaya koyuyor."

Mehmetçik hançeri sapladı

Gara'nın stratejik açıdan PKK adına önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Güvenlik Uzmanı, bu noktada Türkiye'nin düzenlediği operasyon ile PKK'ya darbeyi indirdiğini ifade etti. Özellikle operasyonun başlatılma yönünün terör örgütünü şaşırttığını ifade eden Ağar, Mehmetçik'in bu hamlesiyle PKK'ya hançerin saplandığını söyledi:

"Gara PKK'nın kendisini dokunulamaz, erişilemez, ulaşılamaz diye düşündüğü, rahat ve güvende hissettiği, "Ben buralara devlet kurdum" dediği son derece zor bir arazidir. KDP'nin dahi giremediği bir yerdir. Şimdi Mehmetçik oraya hançerini sapladı. Teröristler burada ciddi anlamda rahattı. Büyük bir terörist yükü vardı burada, hava akınlarına karşı tedbirler geliştirmişlerdi burada. Burada var olmaya çalışıyorlardı ancak Mehmetçik buraya baskın yaptı. Baskını da Türkiye'den değil, Güney'den gelerek gerçekleştirdi. Bu hamle onları şoke etti, şaşırıp kaldılar."

Kendi içlerinde kavga ediyor olabilirler

ABD'nin SENTCOM üzerinden geçtiğimiz günlerde yapılan SDF açıklamasına da değinen Ağar, Washington yönetiminin terör örgütüne ödenen paralar nedeniyle kendi içerisinde bile büyük tartışmaların ve anlaşmazlıkların yaşandığını belirterek, SDF'nin tek başına bir yapı olarak bölgede bırakılması ihtimalini değerlendirdi.

"ABD'nin buna yönelik belli başlı çalışmaları var. SDF, kendi öz kaynakları ile ayakta durabilecek bir yapı değil. Orada bir irade ortaya koymaları imkansız. 130 bin PKK'lıya fon sağlıyor ABD. 40 bin tır buralara bu teröristlere destek için geldi. Onlara yiyecek, içecek, yaşam malzemeleri götürüyor. Yalnızca silah ve mühimmat değil her koşuluyla ABD bunlara bakıp besliyor. Bunlar ABD'nin beslemeleri. Ancak bu beslemelerden rahatsız olunduğuna dair duyumlar var. Bu noktada petrol gibi gelirleri onlara vererek siyasal entegrasyon sağlamaya çalışma girişimleri mevcut. ABD burada teröristler için ciddi paralar harcıyor. Kendi içerlerinde bunların kavgasını yapabiliyor olabilirler."

Barzani'ler ve Gara operasyonu

Gara operasyonunun başlatılmasının hemen sonrasında hafta içinde Barzani'lerden de operasyona ilişkin peş peşe açıklamalar gelmişti. Özellikle PKK'nın buradaki varlığından duyulan rahatsızlığa ilişkin açıklamalar yapan Barzanilerin nasıl bir tutum alacağı merak konusuydu. Ağar IKBY ve KDP üzerinden Barzanilerin tavrını değerlendirdi.

"Barzani topa girmek istemiyor. Bire bir mücadeleye girmek istemedikleri görünüyor. Şunu da bilmeleri gerekiyor: PKK son derece sinsi siyaset ve stratejiler ile Barzani'nin altını oyuyor. Barzani hem sosyolojik hem ekonomik hem de silahlı yapılanma anlamında KDP'nin yapılanmalarına sızıyor. Bunu en iyi KDP biliyor ve bu durumdan da çok rahatsız. Ancak başka hassasiyetler nedeniyle herhangi bir hamle yapmak konusunda kararsız. "