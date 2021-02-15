Abdullah Ağar ‘göçüğün altında kaldılar’ diyerek canlı yayında açıkladı! ‘Sahadan gelen başka bilgi var’

Gara'daki operasyon sırasında PKK'nın alçakça katlettiği 13 şehit hakkında güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağar canlı yayında 'sahadan gelen bir başka bilgi var' diyerek 'Yapmış oldukları telsiz konuşmalarında pek çok gruptan haber alamıyorlar gruplarla irtibatları kopmuş durumda sebebi ne? Bu mağaralarda gizlenen teröristlerin bulundukları mağaraların ağızları vurulunca ağızları çöktü pek çoğunun içeride kalanlar var. Göçüğün içinde kalanlar var. O yüzden bilmiyoruz ama benim tahminim etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53’ten çok daha fazla…' ifadelerini kullandı.

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar CNN Türk canlı yayınında Gara’daki operasyona ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı:

Korkunç bir şekilde dağların altını oydular

Güneydoğu’daki özellikle çözüm süreci döneminde Güneydoğu’nun dağlarına çok yoğun şekilde silah mevzisi ve yığınakları sığınak olarak yaptılar. Şimdi hala harekat yapıldıkça operasyon yapıldıkça bunlar ortaya çıkıyor. Korkunç bir şekilde dağların altını oydular. Sebebi belli; hava akınlarından SİHA ve İHA’ların gözetlemesinden keşfinden korunmak maksadıyla yaptılar.

Gara’da kendilerini çok rahat hissediyorlardı. Her ne kadar bununla ilgili çok yoğun bir efor sarf etmiş olsalar da yüzlerce binlerce mağarayı veya ini geliştirerek bu hale getirmiş olsalar bile bizim pilotlarımız bizim nişancılarımız o kadar maharetli ki pek çok mağaranın ağzını vurarak mağaraların ağızlarını çökerttiler.

‘Sahadan gelen başka bir bilgi var’ diyerek açıkladı

Şimdi bir detay bizimkiler 53 tane etkisizleştirilen teröriste dair rakam paylaştılar. Bununla ilgili çok güçlü bir analiz mekanizması var bununla ilgili teyit üzerinden bunu söylerler ama sahadan gelen bir başka bilgi daha var. Yapmış oldukları telsiz konuşmalarında pek çok gruptan haber alamıyorlar gruplarla irtibatları kopmuş durumda sebebi ne? Bu mağaralarda gizlenen teröristlerin bulundukları mağaraların ağızları vurulunca ağızları çöktü pek çoğunun içeride kalanlar var. Göçüğün içinde kalanlar var. O yüzden bilmiyoruz ama benim tahminim etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53’ten çok daha fazla…

Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Şimdi bunu maskelemek için de aldığı darbeyi maskelemek için de tabiri caizse propaganda silahına sarılmış durumdalar. Sormuş olduğunuz konu son derece kirli. Ben onlara şam şeytanı diyorum bozuluyorlar. Zafiyetlerini örtmek için kendilerince dezenformasyon yapıyorlar. Algı mühendisliği yapıyorlar.