Abdullah Ağar duyurdu: Ay yıldızlı gök bayrağı orada tekrar dalgalandırdılar
Irak Türkmenlerinin YPG/PKK terör örgütüne meydan okuduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘Irak Türkmenleri ay yıldızlı gök bayrağı Kerkük’teki o yerinde tekrar dalgalandırdılar’ dedi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar twitter hesabından Irak Türkmenleri ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu.
Irak Türkmenlerinin YPG/PKK’ya meydan okuduğunu söyleyen Ağar,
‘Geçen hafta YPG/PKK tarafından tehdit edilen, 2 gün önce de şehitlikleri ve bayrakları YPG/PKK saldırılarına uğrayan Irak Türkmenler’i, YPG/PKK’ya meydan okudular, Şehitliklerini onardılar ve AY YILDIZLI GÖK BAYRAĞI Kerkük’teki o yerinde tekrar dalgalandırdılar’ ifadelerine yer verdi.