  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Abdullah Ağar duyurdu: Ay yıldızlı gök bayrağı orada tekrar dalgalandırdılar

Irak Türkmenlerinin YPG/PKK terör örgütüne meydan okuduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘Irak Türkmenleri ay yıldızlı gök bayrağı Kerkük’teki o yerinde tekrar dalgalandırdılar’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:32:00 -

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar twitter hesabından Irak Türkmenleri ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Irak Türkmenlerinin YPG/PKK’ya meydan okuduğunu söyleyen Ağar,

‘Geçen hafta YPG/PKK tarafından tehdit edilen, 2 gün önce de şehitlikleri ve bayrakları YPG/PKK saldırılarına uğrayan Irak Türkmenler’i, YPG/PKK’ya meydan okudular, Şehitliklerini onardılar ve AY YILDIZLI GÖK BAYRAĞI Kerkük’teki o yerinde tekrar dalgalandırdılar’ ifadelerine yer verdi.

Abdullah Ağar harekatın amacını açıkladı! Bu bölgelerin birleştirilmesi hedefte
Abdullah Ağar harekatın amacını açıkladı! Bu bölgelerin birleştirilmesi hedefte

Gündem

Abdullah Ağar harekatın amacını açıkladı! Bu bölgelerin birleştirilmesi hedefte

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı