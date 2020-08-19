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Gündem Abdullah Ağar ‘Bedeli ağır olur’ diyerek uyardı: Türkiye bu tuzağa dikkat etmeli
Gündem

Abdullah Ağar ‘Bedeli ağır olur’ diyerek uyardı: Türkiye bu tuzağa dikkat etmeli

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK-PYD arasında yansıtılan kavganın bir tuzak olabileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:22:00 -
Abdullah Ağar ‘Bedeli ağır olur’ diyerek uyardı: Türkiye bu tuzağa dikkat etmeli

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, son günlerde ulusal basında ve Türk basınında yer alan PKK-PYD kavgasının bir tuzak olabileceğini ve yetkililerin buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Global’de konuşan Abdullah Ağar, algı operasyonuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek “Kandil ile YPG arasında itilaf olduğu yönünde haberler var. Bu haberler Türkiye’ye karşı tuzak olabilir. PKK’yı YPG’den ayırma yönündeki algı oluşturan haberlere dikkat edilmesi lazım. Gerek Türkiye gerekse ABD açısından PKK terör örgütüdür. Oradaki böyle yapıları Türkiye’ye kabul ettirmek istiyorlar. Ortada bir tuzak var. Türkiye’nin bu tuzağa düşmemesi lazım. Eli kanlı grupları meşrulaştırma çabasındalar. Bu örgütün Türkiye ile ilgili istikrarsızlaştırıcı, yıkıcı, bölücü akımdan kaçamayız bununla mücadele etmek lazım. ABD bunu bize dayatabilir. Bedeli ağır olabilir, dizimizi dövmek zorunda kalabiliriz. Kesinlikle dikkat etmek lazım” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ulvi

Hocam sende devamlı bedeli ağır olur diye diye bizimi sindirmeye çalışıyorsun.Senin evhamlarına kulak vermiş olsalardı şimdi İdlip Esatın ve Rusyanın elindeydi,Trablusda çoktan hafterin eline geçmişti.Olumsuz olmayı bırak.Mehmetçiğe ve Türk milletine güven..
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